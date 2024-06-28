أثناء الصلاة.. مصرع شاب دهسته سيارة بالفيوم

لقي شخص في العقد الرابع من العمر، مصرعه، أسفل عجلات سيارة ميكروباص في الفيوم، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق أثناء توجهه للمسجد لأداء صلاة الجمعة، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الجامعة، تحت تصرف جهات التحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية ، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهسًا أسفل عجلات سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي بعد كمين الروس، باتجاه الفيوم.

وعلى الفور انتقل ضباط مركز شرطة مركز طامية إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه خلال عبور شخص يدعى حسن .م" 44 سنة"صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضًا ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى الجامعة تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة؛ لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات لكشف هوية مرتكب الحادث والقبض عليه.