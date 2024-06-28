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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالمنيا

إسعاف
إسعاف
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لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا .

تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي بوقوع حادث سير تصادم سيارة نقل مع تريلا أمام مصنع السكر بالطريق الصحراوي الغربي .

أسفر الحادث عن مصرع (إسلام سيد احمد ١٤سنة مقيم الفيوم) وإصابة (عاطف احمد عبد الفتاح ٣٥سنة مقيم الفيوم ).

جرى نقل المصاب لمستشفى ملوي  النموذجي وجثة المتوفي للمشرحة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .

اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا تصادم سيارة نقل حادث سير بالمنيا مصرع شخص وإصابة اخر ملوي