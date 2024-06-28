مصرع شخص وإصابة آخر في حادث سير بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب آخر في حادث سير بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا .
تلقي اللواء محمد ضبش مدير امن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ملوي بوقوع حادث سير تصادم سيارة نقل مع تريلا أمام مصنع السكر بالطريق الصحراوي الغربي .
أسفر الحادث عن مصرع (إسلام سيد احمد ١٤سنة مقيم الفيوم) وإصابة (عاطف احمد عبد الفتاح ٣٥سنة مقيم الفيوم ).
جرى نقل المصاب لمستشفى ملوي النموذجي وجثة المتوفي للمشرحة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق .