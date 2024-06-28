جامعة المنوفية تطرح عددا من التوصيات الفنية لزيادة إنتاجية محصول القطن

تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، نظمت كلية الزراعة قافلة إرشادية للمرشدين الزراعيين والمزارعيين بالإدارة الزراعة ببركة السبع ومديرية الزراعة والجهاز الإرشاد بالمنوفية وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتور ابراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع. تناولت الإرشادات الزراعية لزيادة إنتاجية محصول القمح والتوصيات الواجبه لمجابهة الإجهاد الحراري ومكافحة دودة الحشد.



أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أهمية دور القوافل بالجامعة في معالجة المشكلات المجتمعية وخاصة في في تقديم الرعاية الصحية ومجال الصناعة والمجال الزراعي في ظل الظروف التي تواجه المجتمع كأرتفاع درجات الحرارة والتغير المناخي وتأثيره على إنتاجية المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها محصول القطن.

كما أكد رئيس الجامعة على توجيه عدد من القوافل الزراعية للمناطق النائية والمناطق الزراعية التي تتأثر فيها التربة والمحاصيل بأرتفاع درجات الحرارة وتمكين المرشدين الزراعيين والمزارعيين من معالجة مشكلات التربة الزراعية والتسميد ومكافحة الآفات الزراعية المؤثرة سلبا على دورة نمو النبات وعمليات الري وتأثرها علي الإنتاج المحاصيل، وذلك من خلال استخدام الطاقات العلمية والإرشادية بتخصصات كلية الزراعة و معمل الكلية المركزي الذي يساهم في إحداث طفرة في العلوم والتخصصات الزراعية.

واوضح الدكتور ابراهيم درويش وكيل الكلية لشئون البيئة خلتل القافلة أهمية الإدارة الفعالة للموارد المائية والإهتمام بترشيد المياه فى ظل محدودية الموارد المائية وحرص الدولة على التوسع الأفقى ومجابهة التغيرات المناخية التى تؤدى إلى الإجهاد الحرارى وزيادة استهلاك النباتات للمياه. كما دعا درويش إلى أهمية مجابهة الإجهاد الحرارى فى ظل ارتفاع درجات الحراره فوق المستويات المعتادة والمحافظة على التوازن المائى للنبات والتوازن بين الرى والتسميد الأزوتى.

كما استعرض الدكتور محمد حسين المدرس المساعد بقسم المحاصيل التوصيات الفنية لزيادة انتاجية محصول القطن من خلال الاهتمام بالعمليات الفنية وتحسين نمو محصول القطن مثل سلفات الماغنسيوم والبوتاسيوم، وتحفيز التزهير والعقد مثل النفثالين اسيتك اسد والزنك المخلبي والبورون، والإهتمام بمضادات الإجهاد البيئية في ظل التغيرات المناخية( الحرارة العالية ، الجفاف) مثل الرش بحامض السالسليك وحامض الستريك والأحماض الأمينية مع مراعاة ميعاد الإضافة للجرعات ودورها علي المراحل المختلفة لنمو محصول القطن.

وفي نفس السياق أشارت الدكتورة منى عبد الصبور المدرس المساعد بقسم الحشرات الإقتصادية والحيوان الزراعى إلى الدور الهام في المكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية والتي تعتمد بشكل أساسي على مبدأين هما برنامج الرش الوقائي وإزالة النباتات المصابة في حال وصول اليرقات والديدان لقلب النبات وليس رشها من خلال برنامج الرش المتعارف عليه سواء الوقائي أو المكافحة والذي يراعى فيه الرش مرة كل ٣ أيام في العروة الصيفية ومرة كل ٤ إلى ٥ أيام في العروة النيلي.