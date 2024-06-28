طلاب جامعة قناة السويس يُشاركون في المعسكر التدريبي الثاني لأولمبياد الشركات الناشئة

اختتم فاعليات الأسبوع الأول من المعسكر التدريبي الثاني لمسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة قناة السويس، الذي أُقيم بمعهد تكنولوجيا المعلومات فرع جامعة قناة السويس.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس.

بإشراف عام الدكتور ضياء خليل، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إلى أن فعاليات المعسكر بدأت بنظرة عامة عن ريادة الأعمال والسمات والمهارات الأساسية المطلوبة ليكون الطلاب رواد أعمال ناجحين.

وشمل ذلك مناقشات حول التعرف على الفرص، وتحمل المخاطر المحسوبة، وحل المشكلات.

وأوضح الدكتور محمد عبد النعيم، أن المعسكر التدريبي الذي شارك فيه 50 طالبًا وطالبة ركز على عملية التفكير، وتوليد الأفكار التجارية الجديدة وتقييمها وتحسينها.

كما تم التطرق إلى التقنيات التي تمت تغطيتها مثل التفكير التصميمي، والعصف الذهني، ومقابلات العملاء، واستخدام أطر العمل مثل لوحة نموذج الأعمال.

وأشارت الدكتورة أفنان بركات، مدير صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة قناة السويس، إلى أن المعسكر التدريبي غطى مفهوم الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)، وهو إصدار أولي من المنتج أو الخدمة التي يمكن طرحها في السوق بسرعة لاختبار الافتراضات.

بشكل عام - قدم المعسكر التدريبي نظرة شاملة حول عملية ريادة الأعمال، وزود المشاركين بأساس قوي من المعرفة والمهارات العملية لتحويل أفكار أعمالهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق.

هذا وقد استضاف معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الفاعليات بإشراف الدكتورة إيمان عزب مدير معهد الITI فرع جامعة قناة السويس والدكتور أسامة عمار المدير الإداري للمعهد.