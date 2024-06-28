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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

توريد 610 آلاف طن قمح للشون والصوامع في الشرقية

توريد القمح
توريد القمح
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أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، مثمنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح و تحقيق الأمن الغذائي المصري، كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح، بلغ ٦١٠٠٢٥ طن و ٣٢٩ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

أشارت  وكيل وزارة التموين بالشرقية، إلي أن تكون درجة نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش  ومقطورة )، أن يكون وزن المقطورة منفصلا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة .

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد، كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها. 

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