زراعة بني سويف: توريد 528 ألف طن من محصول بنجر السكر

أعلن المهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، في تصريحات له اليوم، أنه تم توريد أكثر من 528 ألف طن من محصول بنجر السكر لمصنعي الفيوم بمحافظة الفيوم، والقناة بالمنيا، وأن مديرية الزراعة نفذت خلال الفترة من 9 حتى 22 يونيو الجاري ،3 زيارات ميدانية لمتابعة الزراعات السكرية وخاصة البنجر .

وأشار وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، في تصريحاته، إلى أن فيما يتعلق بمنظومة كروت الفلاح، فقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة 253 ألف و264 مزارعًا.

مشيرا أيضًا إلى إحصائيات أنواع المحاصيل الصيفية التي تم زراعتها بالمحافظة، والتي شملت 58 ألف و560 فدان محاصيل حقلية (ذرة بيضاء وصفراء ورفيعة، فول صويا ، عباد شمس، قصب، برسيم، قطن) وألف 756 فدان محاصيل خضر(لوبيا، قلقاس، كرنب، طماطم، خيار ، بامية ، بطاطس، بطاطا، باذنجان، شمام، خيار، بامية(، بجانب 326فدان محاصيل الزراعات الطبية والعطرية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة.

وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية، كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكافة الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.

