توزيع لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن الدوله تولى اهتماما كبيرا بتوفير كل الاحتياجات الاساسية من السلع والمواد الغذائية واللحوم للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة تحت مظلة الدولة المصرية مشيدا بدور وزارة الأوقاف في هذا الصدد لحصر الأسر الاولي بالرعاية من أبناء المحافظة ومد يد العون لهم في كل المناسبات وعلي مدار العام.

واناب المحافظ المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة لإستلام وتسلم الدفعة الاولي من مشروع صكوك الاضاحي لعام 2024 والمُقدمة من وزارة الأوقاف بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي في حضور الدكتور ناصر عبد الأعلى مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف.

وأشاد السكرتير العام المساعد للمحافظة بدور وزارة الأوقاف والحكومة المصرية في تنفيذ مشروع صكوك الاضاحي وتوفير اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجاً بمختلف القرى والمراكز ودعم الأسر الفقيرة لتوفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

بينما أوضح مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ان مشروع وزارة الاوقاف "صكوك الاضاحي" يأتي لخدمة المجتمع، وتقديم كافة اوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً الي انه تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي للوقوف على الحالات الأولي بالرعاية لتوجيه الصكوك إليها والاستفادة من ذلك المشروع المجتمعي الذي تقدمه وزارة الأوقاف.