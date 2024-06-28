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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مجلس مدينة مطروح يغلق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة.. صور

إغلاق كورنيش مطروح
إغلاق كورنيش مطروح والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة
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اتخذت رئاسة مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، إجراءات صارمة بإغلاق الكورنيش والطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة؛ لمنع رواد الشواطئ من النزول في شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة؛ لوجود حالة من عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج أكثر من 2 متر ووجود تيارات بحرية وسحب. 

وقال رضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح، إن مسئولي الشواطئ المفتوحة بمجلس المدينة أغلقوا الطريق المؤدي إلى كورنيش الابيض أمام رواد شواطئ الأبيض وأم الرخم وعجيبة، موجهاً لكريم عرفان مدير الشواطئ؛ بالمرور مع رؤساء الشواطئ، وتم التأكد من غلق الطرق بكارتة بالبوابات المؤدية إلى الشواطئ من نزول البحر، حفاظاً على أرواح ضيوفنا أهالينا من الغرق، والتأكيد على عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة.

رئيس مدينة مرسى مطروح يعلن عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها

وأعلن رئيس مدينة مرسى مطروح عن الشواطئ الآمنة التي يمكن الاستمتاع بممارسة السباحة فيها وهي روميل والباسنت والنخيل وبحيرة كليوباترا والليدو ومطروح العام والغرام، مع الالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ.

وأكد جاب الله بأن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يتابع أول بأول الحالة العامة للشواطئ وشدد على مستأجرى الشواطىء خلال فترات ارتفاع الأمواج بالبحر وسرعة الرياح، بعدم نزول المصطافين وكل المترددين على البحر خاصة في فترة النوات.

وحذرت مدينة مرسى مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة علي جميع الشواطئ المفتوحة وهي الابيض وأم الرخم وعجيبة. 

رئيس مدينة مطروح يوجه رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر

ووجه جاب الله لرؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة، ونحن غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة، اليوم الجمعة، بسبب حالة عدم الاستقرار في البحر وارتفاع الأمواج.

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

مجلس مدينة مطروح يغلق الكورنيش والطرق المؤدية للشواطئ المفتوحة

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