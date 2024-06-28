السعودية تحذر مخالفي تسمية القهوة.. بهذا الأسم

أصدرت جمعية حماية المستهلك في السعودية قرارا باعتبار عدم تسمية القهوة العربية بالقهوة السعودية "مخالفة".

وكلفت وزارة التجارة السعودية من جميع المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، ضرورة اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

كما وجهت اتحاد الغرف السعودية، لجميع الجهات المختصه بادراج اسم "القهوة السعودية" بديلا عن "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كمسمي تجاري أو علامة تجارية.

وتصدر هذا الخبر الترند في السعودية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه العديد من رواد السوشيال ميديا.

وكانت وزارة الثقافة السعودية أطلقت مبادرة عام 2022 وقامت بتسمية العام بـ"عام القهوة السعودية".

وكان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البن مع نهاية 2021.

وتتصدر المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، وهو أهم منتجاتها من البن، في 2025، حسب صحيفة "عكاظ".

وتنتج السعودية 800 طن من البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، وفقاً للصحيفة.

وتتصدر المملكة السعودية ضمن أكبر دول العالم استهلاكا للبن، لارتفاع معدل استهلاك الفرد السعودي للقهوة، حيث يقدر حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، بما يزيد عن مليار ريال "266 مليون دولار".