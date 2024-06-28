مجلس الشباب المصري يطلق البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان

أطلق مجلس الشباب المصري برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، "البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان" بمناسبة العيد الحادي عشر لثورة ٣٠ يونيو.

ومن جانبه أكد « ممدوح »، علي أن هذا البرنامج يأتي في إطار الدور المجتمعي لمجلس الشباب المصري في كافة ربوع الوطن بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية تكون مؤهلة للعمل الحقوقي، والمجتمعي بالدولة، وكسفراء لحقوق الإنسان من خلال اطلاعهم على مبادئ حقوق الانسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ودورها في تعزيز حقوق الإنسان.



وأضاف أن "البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان" يجرى تقديمه من خلال نموذج تعليمي مبني على مفهوم اكتساب المعارف والمهارات حيث يتلقى الدارسون المادة العلمية في سورة محاضرات يليها تطبيق مباشر من خلال نماذج المحاكاة.



وأوضح « ممدوح »، أن التدريب يقدمه متخصصين في مجال حقوق الإنسان من الخبراء وأساتذة الجامعات وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورموز من المجتمع المدني.

ويستهدف البرنامج تدريب 3000 شاب بواقع 100 من كل محافظة ومضاعفتهم في القاهرة الكبرى.



من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الوطني يأتي إعمالاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في محورها الرابع على أهمية التثقيف والتوعية عن طريق رفع قدرات أفراد المجتمع في مجال حقوق الإنسان، عبر نشر الوعي بهذه الحقوق على مستوى الأفراد، والمؤسسات، والمجتمع ككل.