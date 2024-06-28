زراعة 12 ألفًا و430 فدانًا من محصول القطن ببني سويف

أعلن المهندس عماد جنجن، وكيل الوزارة ببني سويف في بيان له اليوم، إنه جرى حصر المساحات التي تمت زراعة محصول القطن بها بالمحافظة، والتي بلغت 12 ألفا و430 فدانا من القطن بجميع مراكز المحافظة. كما تم تنظيم ندوة إرشادية عن الممارسات الحديثة في زراعة القطن بالمركز الإرشادي في بعض قرى المحافظة لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد وكيل الزراعة تواصل إدارة مكافحة الآفات بمديرية الزراعة جهودها في الحفاظ على صحة وجودة المحاصيل الزراعية وضمان الإنتاج الزراعي المستدام. وتقوم هذه الإدارة بدور حيوي في التصدي للتحديات التي تواجه المزارعين، من خلال تقديم الخدمات الاستشارية وتطبيق الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة الآفات الزراعية، حيث تم تنفيذ 5 زيارات ميدانية خلال الفترة المشار إليها بمركزي إهناسيا والواسطى، لمتابعة وفحص المحاصيل والتوصية بالعلاجات اللازمة.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية النهوض بالقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يُعد أحد المحاور الستة للاستراتيجية التنموية العامة للمحافظة. وركز المحافظ على ضرورة تطبيق الأساليب الحديثة لترشيد استهلاك المياه بهدف تحقيق أعلى إنتاجية للفدان من المحاصيل الزراعية، خاصة المحاصيل الاستراتيجية.

كما شدد على استمرار جهود ضبط وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وتوفير الأسمدة والتقاوي بكل الجمعيات الزراعية، مؤكدًا أهمية القرب من المزارعين وسرعة الاستجابة لمطالبهم لتعزيز الإنتاجية وتحقيق التنمية الشاملة في المحافظة.