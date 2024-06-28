بتكلفة 4.5 مليون جنيه.. افتتاح مسجد الرحمن بالدوية ببني سويف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، هاني الجويلي، رئيس مدينة بني سويف، لافتتاح مسجد الرحمن الغربي بقرية الدوية - مركز بني سويف، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 320 مترًا مربعًا. تتضمن هذه المساحة 250 مترًا للصحن و70 مترًا كمصلى للسيدات، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4.5 مليون جنيه "جهود ذاتية"، و ضمن خطة وزارة الأوقاف لإعمار المساجد وتطويرها.

وقد أدى رئيس المدينة ومرافقوه صلاة الجمعة في المسجد الجديد، وسط حضور من التنفيذيين بالأوقاف والوحدة المحلية وبعض القيادات التنفيذية والطبيعية، بالإضافة إلى عدد من أهالي القرية، معربًا عن سعادته بإتمام هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى أن المسجد لا يعتبر فقط مكانًا للعبادة، بل مركزًا اجتماعيًا وتعليميًا يساهم في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية بين أفراد المجتمع. وأكد أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والأهالي في تنفيذ مثل هذه المشروعات، التي تعزز من روح التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

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