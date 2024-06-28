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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"الحرية للإبداع" يعرض الفيلم الأمريكي المدبلج "pocahontas 2️" بالإسكندرية.. غدا

الفيلم الأمريكي
الفيلم الأمريكي المدبلج pocahontas 2️
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يعرض مركز الحرية للإبداع الفني، الفيلم الأمريكي المدبلج "pocahontas 2️"، في الثانية عشرة ظهر غد السبت، 29 يونيو الجاري، بمقر المركز في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن عروض نادي سينما الأطفال الذي يقدمها المركز مجانا للجمهور، وبإشرف الناقد محمد كمال مبارك.

وفي إطار من المغامرة تدور أحداث الجزء الثاني من الفيلم حول بوكاهوناتس التي تذهب في رحلتها إلى انجلترا التي توجهت إليها بصحبة جون رولف، للتباحث في تحقيق السلام بين الانجليز وهنود أمريكا الشمالية، فتتوالى الأحداث.

الفيلم من بطولة الفنانين: إيرين بيدارد، دونال جيبسون، بيلي زين، ديفيد أوجدن ستايرز، ليندا هانت، جودي كون، روسل مينس، فينولا هيوز، جان ستابلتون، ميشيل ست جون، روب بولسن، جيم كامينجز، وآخرون، والعمل من تأليف الين استرين، سيندي ماركوس، فليب كوبلر، ومن إخراج تومي ايليري، برادلي رايموند.

بوكاهانتس.. رحلة إلى عالم جديد هو فيلم رسوم متحركة انتجته ديزني عام 1998، ولاقي استحسان المشاهدين.
 

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