تحرير 220 محضرًا لمخالفات صحية ببني سويف.. تفاصيل

قدمت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، تقريرا، اليوم، للدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، والمتضمن الجهود الميدانية والحملات التفتيشية التي نفذتها مديري الصحة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت الحملات من المرور على ۲۱۹ منشاة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت عن سحب ٢٥ عينة غذائية مختلفة من انواع ( كفته بقرى - كبدة مجمدة - برجر - لحم برازيلي – لحم هندي - بانيه - بسكويت - كعك ... الخ ) وارسلت العينات للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام ٣٤٥ كجم أغذية متنوعة، و٧١ لتر عصائر ومشروبات لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية، بجانب تحرير ۲۲۱ محضرًا لمخالفات صحية شملت: (۹۲ محضرًا للمنشآت الغذائية غير مستوفاه للاشتراطات الصحية، و۱۰۱ محضر لعدم وجود شهادات صحية سارية للعاملين بمجال الأغذية، و۲۸ محضرًا لمخالفة قوانين وقرارات أخرى خاصة بمراقبة الاغذية)، فيما تم إخطار الوحدة المحلية بمنشاة تدار بدون ترخيص لاتخاذ اللازم.

ومن جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باستمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، مع ضرورة امتداد الحملات للقرى والعزب ، وإعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات لتقييم الجهود المبذولة في هذا المجال الهام ،خاصة وأنه يتعلق بخدمة حيوية يقدمها قطاع خدمي في مقدمة أولويات الدولة مشيرا إلى أن تبنى المحافظة تنفذ خطة رقابية في هذا الشأن تشارك فيها كل الجهات المعنية وذات الصلة مع إتاحة نوافذ وقنوات عديدة لاستقبال مقترحات وشكاوى المواطنين التي تتعلق بالقطاع لاتخاذ الإجراءات اللازمة.