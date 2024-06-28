خبير أمن المعلومات يوضح أهمية توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا

قال محمد عزام، خبير أمن المعلومات، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16 أو 17% سنويا، ومساهمته في الناتج القومي ارتفعت إلى 5%، وهو قطاع قادر على التصدير، حيث ارتفعت الصادرات التكنولوجية من 4 مليارات دولار إلى 6.2 مليار دولار، ما يعده سفيرا للتنمية حاليا.

وأضاف "عزام"، خلال مداخلة على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن قطاع تكنولوجيا المعلومات وحده كفيل بتغيير شكل الاستثمار في مصر للأبد، موضحا أن صناعة الإلكترونيات تعد الصناعة الاستراتيجية الأهم في العالم حاليا، واستثماراتها كبيرة، ومصر تمتلك أول فرع للتحالف الدولي لصناعة أشباه الموصلات خارج الولايات المتحدة.

واوضح خبير امن المعلومات، ان هناك 24 شركة تعمل في هذا المجال المتقدم، خاصة أنها صناعة مؤثرة، وقيمتها عالميا تصل إلى 500 مليار دولار، كما أنها تدخل في جميع النواحي الاقتصادية، فلا توجد صناعة في العالم إلا وتعتمد بشكل كامل على وجود مكون إلكتروني.



