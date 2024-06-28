حقيقة تشاجر شخص حاملاً سلاح أبيض "ساطور" بمنطقة كوم حمادة بالبحيرة

رصدت الأجهزة الأمنية اليوم، لما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مصحوب بصورة أحد الأشخاص تضمن إدعاء صاحب الحساب بقيام الشخص المشار إليه بالتشاجر مع أحد جيرانه حاملاً سلاح أبيض "ساطور" بمنطقة كوم حمادة بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم صحة ما جرى تداوله فى هذا الشأن جملة وتفصيلاً، وبسؤال صاحب الحساب قرر بقيامه بإعادة نشر إحدى الصور القديمة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعى منذ عام 2019 لإعتقاده عن طريق الخطأ أن الشخص الظاهر بها من أهالى منطقة كوم حمادة ، ونفى معرفته بصاحب الصورة الواردة بالتعليق.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم بالنشر لإدعائه الكاذب.