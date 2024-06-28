الحصاد الإسبوعي لوزارة الزراعة.. انفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٠١ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٢١ وحتى ٢٧ يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي، المُقرر أن تستضيفه مصر، بداية من السبت المقبل، ولمدة يومين.

وخلال هذا الاسبوع تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي معمل "سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية" التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، كما ترأس ايضا اجتماع لجنة تقاوي المحاصيل الزراعية، بحضور الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة والدكتور احمد عضام رئيس لجنة التقاوى وعدد من قيادات الوزارة والقطاع الخاص، كما دشن القصير، المرحلة الأولى من مبادرة مركز البحوث الزراعية لتفعيل دور المراكز الإرشادية فى، (9) محافظات بعدد 45 مركز إرشادي.

واستعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، تقريرا حول ما تم انجازه، ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مرحلتيها الأولى والثانية، كنا نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، انفوجرافا وفيديو، استعرض خلاله أبرز أنشطة الوزارة وقطاعاتها المختلفة، خلال أجازة عيد الأضحى.

وقام الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي بزيارة مفاجئة لإدارة الحجر الزراعي داخل ميناء دمياط للتأكد من سير العمل، كما أعلنت الوزارة، مواصلة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إتمام الاجراءات الخاصة بفحص الرسائل الواردة من القمح في الموانئ المصرية.

فيما نظم مركز بحوث الصحراء إحتفالية اليوم العالمي لمكافحة التصحر بمقر المركز تحت شعار " متحدون من أجل الأرض - إرثنا مستقبلنا، كما قامت مديريات الطب البيطري في المحافظات بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في جميع أنحاء الجمهورية حيث تم التفتيش على 424 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو، كذلك يواصل مركز بحوث الصحراء والجهاز التنفيذي لتحسين الاراضي العمل بالتجمعات الزراعيه بشمال وجنوب سيناء رغم التحديات والظروف المناخية القاسية.

كما عقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان " الكشف عن الميكروبات في المياة والأغذيه" لعدد (6) متدربين من احدى الشركات فى إطار الدبلومة التى تقوم بتنفيذها الشركة لبعض العاملين فى مجال الغذاء، كما استقبل المعمل الوفد الفني التابع لمنظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة، الذي أحرى زيارة تفتيشية لتقييم نظام الرقابة الغذائى بمصر من خلال الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما شارك عدد (2) من أعضاء الهيئة البحثية بالمعمل في البرنامج التدريبى تحت عنوان "مهارات التواصل الفعال" المنظم بالتعاون بين كل من أكاديمية التدريب والتنمية البشرية والشهادات المهنية والمركز الدولى للبحوث فى المناطق الجافة "الإيكاردا"، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استقبلها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي 4569 عينة.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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