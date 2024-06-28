إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية بالمنيا (صور)

تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا قيام حملة إزالات اليوم الجمعة برصد وتنفيذ إزالة فورية ل15 حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة 1618 متر بقرى البرجاية وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان ودمشير ونزلة حسين وتله وبنى أحمد الغربية وتم التعامل الفورى معهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون.
اشرف على الحملة محمود ابو كريشه ،هبة سيد ،إكرام محمود نواب رئيس مركز ومدينة المنيا و د الحسينى شادى ،اشرف فرغلى ، محمد جابر ،محمد سميح ، محمد على ،محمود وفيق ،د انتصار احمد رؤساء المجالس المحلية وقسم التنظيم وقسم الإزالات.
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لكافة أشكال التعدى للقضاء على البناء العشوائى وحفاظا على الأراضى الزراعية ولتوفير المحاصيل الزراعية.