"أخلاقيات استخدام الذكاء الإصطناعي".. ورشة عمل بالأكاديمية العربية الإثنين المقبل

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، يوم الإثنين المقبل فعاليات ورشة العمل العربية حول "تعزيز الوعي بأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في ظل التقدم في مجال التكنولوجيا العصبية" - وذلك بمقر الأكاديمية العربية الرئيسى بأبوقير بالأسكندرية ، تحت رعاية أحمد ابو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتقام ورشة العمل تنفيذاً لقرار الدورة رقم ( 56 ) للجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية،. دورة ابريل 2024 والتى عقدت بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

و تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورشة العمل العربية بالتعاون والتنسيق مع الامانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) وذلك من خلال مكاتبها الاقليمية فى المنطقة العربية (المكتب الاقليمى لمصر والسودان ونقطة الاتصال مع جامعة الدول العربية - والمكتب الاقليمى لليونيسكو لمنطقة الخليج العربى واليمن بالدوحة ) .

تهدف الورشة لتعزيز التوعية باخلاقيات استخدامات الذكاء الاصطناعى بين المطورين والمستخدمين والجمهور بشكل عام ، بما يمكن ان يساهم فى ثقافة تقدير للمخاطر الاخلاقية والاجتماعية لتطبيقات الذكاء الاصطناعى إلي جانب دعم الدراسات والبحوث فى هذا المجال لتطوير ادوات ومبادئه، و تعزيز التعاون الدولى والشراكات لوضع معايير دولية لاستخدام الذكاء الاصطناعى بشكل اخلاقى وآمن.

ومن المقرر أن تتضمن ورشة العمل العربية تقديم عروض ونقاشات يقودها خبراء في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، و تسليط الضوء على الأنظمة والسياسات المتعلقة بحوكمة البيانات و مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وتعميق فهم أخلاقياته.

وتقام هذه الورشة بالتزامن مع عقد المشاورة الاقليمية العربية المتعلقة بتوصية اليونيسكو حول اخلاقيات التكنولوجيا العصبية وبتنظيم من منظمة اليونيسكو وبالتعاون مع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وبرعاية كريمة من معالى الامين العام لجامعة الدول العربية .

ويأتي ذلك بحضور نخبة من الشخصيات العربية والدولية المعنية بهذا الملف الهام ومنهم الدكتورة نوريا سانز - المدير الاقليمى لليونيسكو بمصر والسودان ونقطة اتصال اليونيسكو بجامعة الدول العربية ، الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ، الدكتور عمرو عزت سلامة - الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، الدكتور يسرى الجمل - مستشار رئيس الاكاديمية ووزير التربية والتعليم الاسبق، الأستاذ الدكتور محمد عبد القادر سالم - ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق وكبير مستشاري رئيس الأكاديمية ، الأستاذ الدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمى العربية، الوزير مفوض دكتور رائد الجبورى - مدير ادارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية ، الوزير مفوض دكتور خالد والي - مدير ادارة تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات بجامعة الدول العربية ، الدكتور محمد بن عمر - المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات واصحاب السعادة والمعالي رؤوساء ومدراء مؤسسات ومنظمات العمل العربي المشترك اعضاء لجنة التنسيق العليا للعمل العربى المشترك وكبار مسؤولي وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالدول العربية المعنيين بملف الذكاء الاصطناعى وكبار مسؤولي منظمة اليونسكو ومكاتبها الاقليمية .