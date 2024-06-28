ضبط طالب بسوهاج لزعمه القدرة على تسريب أسئلة الامتحانات

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط طالب بسوهاج، لقيامه بإدارة 3 مجموعات عبر تطبيق "واتس آب" والزعم بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى المجموعات على تطبيق"واتس آب"، يدعى خلالها أحد الأشخاص بقدرته على تسريب أسئلة الامتحانات أثناء انعقاد لجان الإمتحانات.

بالفحص تنسيقاً وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة المجموعة المشار إليها (طالب- مُقيم بسوهاج).. وبحوزته (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة – محفظة إلكترونية بها مبلغ مالى) وتبين إدارته لعدد 2 مجموعة آخرين بذات المضمون، ..واعترف بإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادى غير مشروع، والمبلغ المالى بالمحفظة الإلكترونية من متحصلات نشاطه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.