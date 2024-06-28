ضبط عامل لقيامه بتقليد كارنيهات العضوية الخاصة بأحد الأندية الرياضية

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عامل بمكتبة لقيامه بتقليد كارنيهات العضوية الخاصة بأحد الأندية الرياضية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بشكوى داخل أحد الأندية الرياضية بدائرة القسم.

بالانتقال والتقابل مع الشاكى "رئيس قسم الأمن بالنادى الرياضى المُشار إليه" قرر بتضرره من (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة القاهرة) لدخولهم النادى وبصحبتهم إثنان آخران “إنصرفا قبل وصــول القوات”، بإستخدام كارنيهات "مُـــــزورة"، وبمواجهتهـــم اعترف أحدهم بإصطناع الكارنيهات بإحدى المكتبات "نافياً علم الآخرين بتزوير الكارنيهات".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات جرى تحديد وضبط مُصطنع الكارنيهات (عامل بمكتبة- كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتقليد الكارنيهات نظير مبلغ مالى.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.