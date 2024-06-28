تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة لقيامه بتصنيع المواد المخدرة وترويجها، وبحوزته كمية من مخدرى الإستروكس والبودر، تقدر قيمتها المالية بـ 2,750 مليون جنيه تقريباً.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تصنيع المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل "له معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تصنيع المواد المخدرة، واتخاذه من "مغسلة سيارات مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المعصرة وكراً لتصنيع وتخزين مخدر الإستروكس.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها.. وعُثر بداخلها على (25 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر البودر- فرد خرطوش وعدد من الطلقات- مجموعة من أدوات تصنيع وتعبئة المواد المخدرة).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,750 مليون جنيه تقريباً ).

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.