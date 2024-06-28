خلال يومين.. تحرير 288 محضرًا تموينيًّا بالمنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن الأجهزة الرقابية في مديرية التموين والتجارة الداخلية تواصل جهودها المكثفة في شن الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف، أنه خلال يومين، جرى تحرير 288 محضرا تموينيا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع ومواد غذائية مجهولة المصدر وبأكثر من السعر المعلن، وأيضًا لعدم الالتزام بكل المواصفات والمعايير الفنية المقررة لإنتاج الخبز.

تأتي هذه الجهود في إطار خطة المحافظة لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق للتصدي لأشكال الغش التجاري كافة.

وأشار المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين، إلى أن من أبرز المحاضر التي تم تحريرها، كان هناك “محضران جنح” في مركز ومدينة أشمون، أحدهما ضد صاحب مخبز بلدي لتجميعه 47 شيكارة دقيق بلدي لبيعها في السوق السوداء، والآخر ضد صاحب محل لبيع السجائر لبيعه بأكثر من السعر المحدد بغرض التربح بدون وجه حق.

كما جرى تحرير محضر جنح في سرس الليان ضد صاحب محل جزارة لعدم الإعلان عن الأسعار والتربح بدون وجه حق، وتحرير محضرين “جنح” في مركز قويسنا ضد أصحاب محال بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، وأيضًا تحرير محضرين “جنح” في مركز ومدينة الشهداء، أحدهما ضد صاحب مستودع في كفر دنشواي لغلق المستودع في أوقات العمل الرسمية، والآخر ضد صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية بالاستمرار في تكثيف الحملات التموينية الكبيرة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بصحة وسلامة المواطنين وتطبيق القوانين واللوائح حفاظًا على حقوقهم.