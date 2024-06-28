 محافظ المنيا يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء المدن اليوم الجمعة، بتكثيف الوجود الميداني لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين وتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والعمل على خفض معدلات الفقر وتوفير فرص عمل لائقة في تلك القري للمرأة المعيلة والشباب.

وتنفيذاً لتلك التوجيهات تابع الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس سير العمل بعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقريتي دلجا والبدرمان، حيث تم تفقد محطة معالجة الصرف الصحي على الظهير الصحراوي بقرية دلجا ومتابعة التوسعات التي تتم على مساحة 15 ألف متر تقريباً، والتي بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها حوالي 75%.

في سياق متصل قام رئيس قرية نزلة البدرمان باستكمال المرور على مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرية ومنها محطة معالجة صرف صحي عزبة كتكوت، ومتابعة التوسعات التي تتم على مساحة 19 ألف متر تقريباً، والتي ستخدم أربع قرى تابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة البدرمان وهي؛ قرية أبو خلقة وقرية أولاد مرجان وقرية نزلة محمود وقرية نزلة عبد المسيح، حيث تقوم محطات الرفع بضخ مياه الصرف الصحى لمحطة المعالجة، والتي وصل العمل بها بنسبة تنفيذ حوالي 60 % كنسبة تنفيذ حالية، كما تابع رئيس القرية حفر وإمداد شبكة المواسير الخاصة بالصرف الصحي.

وجاءت هذه الجولات التفقدية بهدف تسريع منظومة العمل وتذليل المعوقات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والوقوف على نسب التنفيذ الفعلية على أرض الواقع لإحداث تغيير جوهري في مستوى الحياة المعيشية للمواطنين بمركز ديرمواس والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

وأشاد رئيس المركز بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والجهات القائمة بتنفيذ أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي ساهمت في ارتفاع معدلات الإنجاز للمشروعات على أرض الواقع.

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