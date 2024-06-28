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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تكشف حقيقة التلاعب بلوحات معدنيّة لسيارة في القاهرة

السياره
السياره
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تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم من  كشف حقيقة تداول منشور عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، تضمن قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة. 

 

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة .
بالفحص تبين أن المنشور المشار إليه "قديم" يعود لعام 2015، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها فى حينه، وخلال عام 2017 قامت إدارة المرور المختصة بسحب اللوحات نهائياً ولم تُصرف لأى من السيارت بعد ذلك.

قائد سيارة بالتلاعب باللوحات المعدنية للسيارة فيس بوك التواصل الاجتماعي أجهزة وزارة الداخلية