مياه المنوفية تنفذ حملات توعوية ميدانية لوقف التعدي على شبكات المياه

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية حملات توعية لتثقيف المواطنين بمخاطر التعدي على خطوط مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح المهندس محمد نجيب صالح، رئيس الشركة، أهمية الحفاظ على الموارد المائية والعمل على تقليل نسبة الفاقد لضمان توفير المياه بشكل كافٍ لجميع المواطنين في المحافظة.

وأشار صالح، إلى أن التعدي على خطوط المياه يؤثر سلباً على كمية وجودة المياه المقدمة للمواطنين بسبب التوصيلات غير المطابقة للمواصفات الفنية.

وأكد صالح أن الشركة تنظم حملات توعية في مختلف مناطق المحافظة لتعريف المواطنين بخطورة التعدي على الشبكات وتحفيزهم على السلوكيات السليمة في التعامل مع المياه، مشدداً على أهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، كما تعرف الحملات المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك وتخفيض فاتورة المياه.

كما أشار إلى أن الشركة تتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتعدين على الشبكات، كما تبذل جهوداً كبيرة لتقليل الفاقد ومواجهة الوصلات الخلسة من خلال شراء واستبدال العدادات العاطلة بعدادات جديدة، تركيب عدادات مسبوقة الدفع، السماح باستخدام العداد الكودي، وزيادة لجان الخلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بإنتاج مواد إعلانية لتوعية المواطنين بترشيد استهلاك المياه وتوسيع برامج الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد ضمن الإمكانيات المالية المتاحة.