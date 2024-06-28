رئيس مدينة ديرمواس يقود حملة تموينية مكبرة (صور)

قاد الدكتور رجب قياتي رئيس مركز ومدينة ديرمواس حملة تموينية مكبرة اليوم الجمعة لضبط الأسواق ومحاربة كل أشكال الاحتكار و الغش التجاري.

وقامت الحملة بالمرور على المحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة والأسواق ومخابز انتاج الخبز السياحي.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 مخالفة كالتالي (9 مخالفات عدم إعلان أسعار 4 مخالفات تلوث بيئي 3 مخالفات عدم نظافة 3 مخالفات عدم حمل شهادة صحية).

بالإضافة إلى ضبط 15 كجم لحوم مجمدة مختلفة الأنواع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

في سياق متصل قامت الوحدة المحلية بقرية بني حرام بالتعاون مع مكتب تموين بني حرام بحملات تموينية للمرور على المخابز البلدية بنطاق مجلس القرية أسفرت عن تحرير 10 مخالفات تموينية تنوعت ما بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم صرف بون و عدم نظافة المعدات.

يأتي ذلك تماشياً مع توجهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكل أشكال الغش التجارى وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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