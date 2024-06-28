خبير تغذية: الكرز ضمن الأطعمة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب

أعلن الدكتور أنطون بريكين أخصائي التغذية الروسي عن مميزات الكرز أن المواد الموجودة في الكرز الحلو تتميز بنشاط مضاد للأورام، كما أشار إلى أن الكرز الحلو يحتوي على عدد من المواد المفيدة والتي لها نشاط مضاد للأورام وتساعد على النوم بسهولة، وفقا لما نشرته مجلة حديث إزفيستيا.

تباع أنواع من الكرز مختلفة الألوان منها الأحمر الداكن والبرتقالي والأصفر والأبيض وغيرها ويشير إلى أن الكرز الأحمر يحتوي على نسبة أعلى من الفركتوز، ما يجعل مذاقها أكثر حلاوة من الكرز الأصفر، لذلك ينصحون الأشخاص الذين لا يحبون الأطعمة الحلوة تناول ثمار الكرز الفاتحة ومن يحب الأطعمة الحلوة تناول الكرز الأحمر.

كما ترتفع نسبة بيتا كاروتين المضاد القوي للأكسدة في الكرز الأحمر، وتزداد في الأكثر احمرارا وبصورة عامة تحتوي جميع أنواع الكرز على نسبة عالية من بيتا كاروتين، ولذلك يمكن تصنيفها ضمن الأطعمة التي تمنع تطور السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ذلك يحتوي الكرز على نسبة عالية من البوتاسيوم وعناصر معدنية أخرى ضرورية للصحة.