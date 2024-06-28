تحرير 15 مخالفة تموينية بمدينة ملوي بالمنيا

تابع تاج جلال ابوسداح، رئيس مركز ومدينة ملوى تنفيذ حملة تموينية اليوم الجمعة بالتعاون مع إدارة تموين بندر ملوى، والطب البيطرى، لمتابعة الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية والتموينية، للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل قرى المركز والمدينة والقضاء على الاحتكار.
أسفرت الحملة عن تحرير ( 15 ) مخالفة تموينية تنوعت ما بين ( عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية ـ نظافة ـ عدم وجود شهادة صحيةـ عدم وجود فواتير).
وشدد رئيس المدينة باستمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لرصد محتكري السلع الغذائية و المتلاعبين بقوائم الأسعار، والضرب بيد من حديد لمحتكر السلع والتلاعب بقوت المواطنين .