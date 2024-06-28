بعد تداول مقطع فيديو.. ضبط المتهم بإطلاق النار في القليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية اليوم الجمعة، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بالقليوبية.

بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه (فرد أمن إدارى – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة (بندقية آلية وعدد من الطلقات) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية إبتهاجاً بحفل عرس أحد أقاربه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.