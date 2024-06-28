رفع 130 طن مخلفات صلبة بمدينة أبو قرقاص بالمنيا (صور)

نفذت الوحدات المحلية القروية التابعة لمركز أبو قرقاص برئاسة المهندس حامد فخرى رئيس المدينة حملة نظافة موسعة اليوم الجمعة ، تم خلالها رفع ١٣٠طن بالوحدة المحلية بقرية اتليدم و قريةابوقرقاص البلد وقرية نزلة اسمنت وقرية بنى عبيد وقرية ابيوها .

من جانبه شدد المهندس حامد فخري رئيس مركز أبو قرقاص على ضرورة إزالة تراكمات القمامة بالمقلب وعدم تركها لليوم التالى وزيادة عدد السيارات التى تنقل القمامة إلى المقلب العمومي بالصحراوى الغربى.

كما وجه رئيس المركز بالاهتمام بمنظومة النظافة والتجميل في جميع أنحاء المركز، مؤكداً على ضرورة اتباع خطة عمل مُنظمة لرفع القمامة بشكل دوري، وغسل الشوارع، وتقليم الأشجار، وصيانة الإنارة، وتعقيم الأسواق والمناطق العامة.

وشدد رئيس المركز على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف أجهزة الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص والمجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على نظافة البيئة، داعياً الجميع إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية وعدم إلقاء القمامة في الشوارع .

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع تجمعات القمامة والمخلفات.

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