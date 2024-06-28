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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إنقاذ فتاة حاولت الانتحار بأقراص سامة في الفيوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أقدمت فتاة على الانتحار بتناول أقراص سامه مجهولة المصدر وذلك بمساكن مدينة دمو بمركز الفيوم بمحافظةالفيوم، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة .

تلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة الفيوم من مستشفى الفيوم العام بوصول المدعوة  "سمر .ب. أ "27سنة، ربة منزل ، ومقيمة بمساكن مدينه دمو التابعةلدائرة المركز مصابا بحالة إعياء ( إدعاء تناول مادة سامة ).

بانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الفيوم، إلي مكان الواقعة وبالفحص وسؤال والد الفتاه المدعو "ب. أ " 55عاما، ومقيم بذات الناحية قرر بتناول ابنته اقراص مجهوله المصدر قرص بقصد الانتحار، وذلك لمروره بحالة نفسية سيئةمنذ فترة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

 
وتم تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعه.

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