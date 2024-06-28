«الرعاية الصحية»: جودة الخدمات الصحية تتحسن.. ورضا المنتفعين بؤرة اهتمامنا

قال الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الصيدلة وإدارة الدواء، إنّ الهيئة تعتبر أداة الدولة المصرية لتقديم وتنظيم الخدمات الصحية تحت منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددًا على أنه بعد ثورة 30 يونيو، فإن جودة الخدمات الصحية تتحسن بشكل مستمر.

وأضاف "كمال"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، ان «أكبر إنجاز حققناه خلال السنوات الخمس الماضية أن المواطن المصري أصبح لديه ثقة كبيرة في الحصول على خدمة صحية بجودة عالية».

وتابع: «رضا المنتفع أصبح في بؤرة اهتمامنا وأصبح يُقاس ومن أهدافنا في هذه المرحلة، ومنظمة الصحة العالمية وضعت هدفا ببداية التغطية الشاملة حتى عام 2030»، مواصلا: “بؤرة اهتمامنا رضا المنتفعين، ولدينا مؤشرات أداء وكل شهر يُقيم الفريق الطبي بناءً عليها ويرتبط برواتبهم، كما أن جودة الخدمة من المؤشرات الهامة، ومدى الالتزام بالأدلة العلمية”.