استشاري: الدولة اهتمت كثيرا بصحة المواطن منذ ٣٠ يونيو

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، إن الدولة المصرية اهتمت كثيرا بصحة المواطن منذ ٣٠ يونيو، لافتا الى أن اعتماد منشآت طبية كليا أو جزئيا طبقا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية يعني أن هذه المنشآت صالحة تماما لتقديم خدمات صحية للمواطن بدرجة جودة عالية وبآليات ينتفع منها بشكل مباشر، وضمان فعاليتها وتأثيرها على صحة المواطن.

وأضاف "حتة"، خلال مداخلة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن الدولة تتجه لضم بعض المستشفيات والمراكز الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعتمد على حصولها على الجودة في تقديم الرعاية الصحية، وهذا ما يؤدي لتوسيع الأماكن التي يمكن للمواطن استخدامها في مجال الصحة.

وأشار استشاري الصحة العامة، إلى أن الدولة انتبهت لاحتياج قطاع الصحة للاهتمام الكبير، وضرورة التفكير خارج الصندوق من خلال الاكتشاف المبكر للأمراض التي يمكن حماية المواطن من مضاعفاتها، مثل حملة القضاء على فيروس سي وغيرها من المبادرات الرئاسية.