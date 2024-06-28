إصابة 4 أشخاص في انقلاب "تروسيكل" بترعة الفيوم

أصيب 4 أشخاص، إثر انقلاب دراجه ناريه"تروسيكل"بالترعة على طريق قرية المندرة بمركز الفيوم في محافظة الفيوم.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة بندر الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإنقلاب دراجه ناريه" تروسيكل " بالترعة على طريق قريه المندرة بالطريق السياحي بدائرة قسم شرطة بندر الفيوم في محافظة الفيوم، وداخله عدد من المواطنين.

انتقلت على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة بندر الفيوم وسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب دراجه ناريه بالترعة على الطريق السياحي بقرية المندرة التابعة إلى مركز الفيوم في محافظة الفيوم، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال 4 مصابين وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر محضر بالواقعة وجار إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.