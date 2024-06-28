دراسة حديثة: عقار جديد يساهم فى علاج انقطاع التنفس أثناء النوم

كشفت دراسة حديثة قام بها الباحثون بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو عن ابتكار عقار جديد يساعد فى علاج انقطاع التنفس أثناء النوم مما يساعد الجسم فى مقاومة العديد من الأمراض الخطيرة وفقا لما نشرته مجلة New England Journal of Medicine الطبية .

وكشفت الابحاث ان العقار مخصص لمرض السكري من النوع الثاني اسمه "تيرزيباتيد" ويعد كأول علاج دوائي فعال لانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA) .

كما يؤدي انقطاع التنفس أثناء النوم إلى انخفاض مستويات الأكسجين في الدم ويمكن أن يرتبط أيضا بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

شملت الدراسة 469 مشاركا تم تشخيص إصابتهم بالسمنة السريرية ويعيشون مع OSA المتوسط ​​إلى الشديد واستخدم المشاركون علاج الضغط الهوائي الإيجابي المستمر (CPAP) الأكثر شيوعا لانقطاع التنفس أثناء النوم.

ووجد الباحثون أن العقار أدى إلى انخفاض كبير في عدد انقطاعات التنفس أثناء النوم وهو مؤشر رئيسي يستخدم لقياس شدة انقطاع التنفس أثناء النوم (OSA).

بالإضافة إلى ذلك أدى العلاج الدوائي إلى تحسين الجوانب الأخرى المتعلقة بانقطاع التنفس أثناء النوم مثل الحد من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين وزن الجسم.

وقال أتول مالهوترا أستاذ الطب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو، إن هذه الدراسة تمثل علامة بارزة في علاج OSA حيث تقدم خيارا علاجيا جديدا واعدا يعالج المضاعفات التنفسية و الأيضية .

ويفتح هذا الاختراق الباب أمام حقبة جديدة من علاج مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالسمنة ما قد يغير طريقة تعاملنا مع هذه الحالة المنتشرة وعلاجها على نطاق عالمي.