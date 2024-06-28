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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية بالفيوم

أرشيفية
أرشيفية
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شهد طريق القاهرة الفيوم الصحراوي قبل منطقه كوم اوشيم باتجاه محافظة الفيوم، اليوم الجمعه، حادث انقلاب دراجة نارية " موتسيكل" مما تسبب في إصابة شابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بلاغ من مأمور مركز شرطةسنورس بمحافظة الفيوم، يفيد بإستقبال مستشفى الفيوم العام شابين مصابين بجروح وكسور وكدمات، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجه ناريه، وجار تقديم الخدمات الطبية.
 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطةسنورس وسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة،وتبين انقلاب دراجه ناري بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي  باتجاه الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة قائد الدراجة وشخص برفقتها وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام،وذلك لتلقي العلاج اللازم .

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق في الحادث، للوقوف على ملابسات الواقعة.

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