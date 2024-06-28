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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الرى يفتتح محطة قياس المناسيب بولاية جونجلى في جنوب السودان (صور)

وزير الرى اثناء الافتتاح
وزير الرى اثناء الافتتاح
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توجه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، و بال ماي دينج وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان ، ومحجوب بيل حاكم ولاية جونجلى ، وعدد من الوزراء بالولاية لافتتاح عملية إنشاء محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور بولاية جونجلى ،وذلك فى اطار زيارة لدولة جنوب السودان .

وخلال الإحتفالية، أشار الدكتور سويلم إلى أن أحد أبرز اشكال الدعم الذى قدمته مصر لدولة جنوب السودان هو تعزيز منظومة القياسات المائية سواء من خلال مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذى سيمكن الجانب الجنوب سودانى من تقدير كميات ومواقع هطول الأمطار بمختلف مناطق جنوب السودان ، أو من خلال محطة قياس المناسيب والتصرفات بمدينة بور والتى تم انشاؤها بمنحة مصرية والتى توفر بيانات رصد حقيقية للمناسيب والتصرفات على أرض الواقع والتى يمكن إستخدامها لاحقا فى النماذج الرياضية الخاصة بإدارة المياه بما يمكن من إدارة الموارد المائية بشكل فعال وصورة دقيقة .

كما أشار الدكتور سويلم إلى أنه يمكن الإستفادة من البيانات التى يتم رصدها بمحطة قياس المناسيب والتصرفات من خلال كوادر جامعة "جون جارنج" وغيرهم من المتخصصين فى دولة جنوب السودان لتحسين عملية إدارة المياه بجنوب السودان بصورة دقيقة .

واكد أن مصر ستستمر فى تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الجنوب سوداني فى المرحلة القادمة وتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والجارى الإعداد لها .

من جانبه، أعرب بال ماي دينج عن تقديره لمصر وسعادته بإنشاء وحدة القياس بمدينة بور ، حيث ستساعد هذه القياسات الجانب جنوب سوداني على تحسين عملية إدارة الموارد المائية ، مشيرا إلى أن النماذج الرياضية المستخدمة فى التنبؤ دقيقة بشكل كبير ، كما أنه يتم إستخدام أحدث أجهزة القياس بموقع المحطة ، مبديا رغبته فى التوسع فى المزيد من المشروعات المائية فى جنوب السودان بالتعاون مع الدولة المصرية .

 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏مشروع انشاء وتأهيل محطة قياس المناسيب و التصرفات بمدينة بور the of Rehabilitation and Construction levels and discharge Measurement River Bor In Station في عهد فخامة الرئيس سلفاكير مياردیت رئيس جمهورية جنوبالسودان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية برعاية معالي وزير الموارد المالية الري معالي وزير الموارد العائية الري بجمهورية مصر العربية بجمهورية جنوب السودان أ.د هتي سویلم أ.قال ماي دينق‏'‏
وزير الري محطة قياس المناسيب جنوب السودان المياه لمشروعات المائية