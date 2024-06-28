جامعة الزقازيق ضمن أفضل 400 جامعة عالمية بتصنيف "يو إس نيوز"

أظهر تصنيف «يو إس نيوز الأمريكي الدولي» لعام 2024 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً من خلال الحفاظ على الترتيب ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً، حيث جاء ترتيب الجامعة في المركز 362 على مستوى العالم بين 2250 جامعة عالمية مدرجة لعام 2024، وفي المركز 10 إفريقياً من بين 70 جامعة إفريقية، والمركز الرابع محلياً من بين 29 جامعة مصرية مدرجة لعام 2024.



وأشاد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز ، مثنياً على الجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الإرتقاء بالمستوي البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

كما أوضح الدرندلى بأن الجامعة حصلت على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف "يو إس نيوز الدولي 2024 "وتقدمها بالترتيب 299 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضى ، حيث كانت الجامعة تحتل المركز 661 عالمياً ، كما تقدمت بالترتيب على مستوى الجامعات الأفريقية 8 مراكز ، حيث كانت تحتل المركز 18 العام الماضي و تقدمت الجامعة في الترتيب محلياً مركزين ، واحتلت المركز الرابع من بين 29 جامعة مصرية مدرجة لعام 2024.



وأشار رئيس الجامعة الي أن الجامعة حققت إنجازاً كبيراً على مستوى التخصصات وظهرت بجميع التخصصات ، كما تواجدت 4 تخصصات ضمن أفضل 150 تخصص على مستوى العالم من بينها تخصصا النبات والحيوان واللذان جاءا بالترتيب 81 عالمياً والذكاء الاصنطاعي بالمركز 105 وعلوم الطاقة والوقود بالمركز 126 وفي العلوم الزراعية بالمركز 150.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي إلى أن تقدم ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية يأتي ضمن سياسة الجامعة لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.

من جانبه أشاد الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإنجاز الذي حققته الجامعة في تصنيف يو إس نيوز الأمريكي لعام 2024، مؤكداً حرص الجامعة الدائم على اتخاذ خطوات جادة وسريعة للوصول إلى مستوى الجامعات المرموقة عالميًا.

كما أوضح الببلاوي أن الجامعة تعمل على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية، بالإضافة إلى تقديم الدعم المستمر للباحثين والمبتكرين مشيرً إلى أن تصنيف «يو إس نيوز الدولي» يعتبر من أهم تصنيفات الجامعات العالمية وخاصةً بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا يتم اختيار الجامعات لهذا التصنيف الأكاديمي وفقاً لترشيح الجامعة، بينما يتم وفقاً لتحليل الفريق القائم على التصنيف لأداء كل الجامعات بالعالم.

وأوضحت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطور الأداء والتصنيف الدولى إلى أن تصنيف US-News الأمريكي يستند على عدة معايير، ترتكز في الأساس على النجاح الأكاديمي للجامعات، بما في ذلك السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة بكل عام وأثرها، والتعاون الدولي، ومنح درجة الدكتوراه.



وشملت معايير التقييم سمعة البحث العلمي على المستوى العالمي، وسمعته إقليمياً، والإصدارات المطبوعة، والكتب، والمؤتمرات، وتأثير الاقتباس المعياري، وإجمالي عدد مرات الاستشهاد بها كمصدر، والتعاون الدولي، والمساهمة في أفضل الأوراق البحثية المستشهد بها.

كما أكدت مستشار رئيس الجامعة على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلًا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية تأكيداً على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة.