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الجمعة 28 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إقبال متوسط على شواطئ الإسكندرية في آخر جمعة من يونيو (صور)

شواطئ الاسكندرية
شواطئ الاسكندرية
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تشهد شواطئ الإسكندرية في أخر جمعة من شهر يونيو إقبال متوسط منذ ساعات الصباح الأولى، ومن المتوقع أن ترتفع نسب الإشغال حسب تقارير مفتشي إدارة السياحة والمصايف بالاسكندرية. 

 وتزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة، واستقرار حالة البحر وهدوء شواطئ القطاع الشرقي ورفع الراية الخضراء، وفي شواطئ القطاع الغربي والعجمي الأمواج عالية شوية ورافعين الراية الصفراء.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، من عدم الاستماع لتعليمات فرق الانقاذ، فمع اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم على شواطئ البحر المتوسط، فلابد من الناكد من سلامة المصطفين.

كما أكدت على عدم دفع الإكرامية ولو فرض عليك العامل إكرامية لابد من التواصل معهم وانت في الشاطئ، عدم إلقاء اكياس الحلويات والعصاير او اي مخلفات فى البحر أو علي الرملة، عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حافظوا معانا علي الآداب العامة للطريق.

استخدام دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجانا لو العامل طلب مقابل أرفض ذكره معرفتك المسبقة بانها مجانا و لو اجبرك اتصل بينا.

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