مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحويلات مصريي الخارج للدولة تدعم الاقتصاد

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، اهتمام الدولة المصرية بملف المصريين في الخارج سواء كان في إطار الجاليات المصرية الموجودة في الخارج أو العاملين، وخاصة في منطقة الخليج بجانب المصريين المتواجدين بشكل دائم في إطار الهجرة.

وأضاف “ حليمة”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، اليوم الجمعة، أنه لا شك في أن تحويلات المصريين في الخارج تعتبر أحد البنود الأساسية في ميزانية الدولة، وبالتالي هذا يعكس إسهامات المصريين في دعم الاقتصاد المصري وتطوير الحياة الاجتماعية في مصر بصفة عامة.



وأكد صلاح حليمة أن وزارة الهجرة تقوم بدور حيوي وفعال في هذا الاطار وهو ما يظهر جاليًا من خلال الربط بين المصريين المقيمين في الخارج بكافة أنشطتهم وإسهاماتهم وبين وطنهم الأم مصر.