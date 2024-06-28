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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدن المنيا تستعد للموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية

رئيس مدينة ابوقرقاص
رئيس مدينة ابوقرقاص
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بدأت الوحدات المحلية لمدن المنيا التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي من المقرر تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو القادم، تليها المرحلة الثانية من 3 حتى 23 أغسطس، والمرحلة الثالثة من 31 أغسطس وتنتهي 20 سبتمبر 2024، وذلك لاسترداد حقوق الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية، وإزالة التعديات المخالفة بشكل فورى تحقيقا للصالح العام.

 وفي هذا السياق عقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص اجتماعا موسعا، اليوم الجمعة، لمناقشة كل الاستعدادات لتنفيذ الموجة 23 لإزالة التعديات بحضور نواب رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص و رؤساء الوحدات المحلية القروية وجهات الولاية وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمركز .

وأكد رئيس المركز أن هذه الموجة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية والتصدي لكل أشكال التعديات على أملاك الدولة، مشدداً على ضرورة التنسيق الكامل بين كل الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل الموجة بكفاءة وفاعلية.

وأشار رئيس المركز إلى وضع خطة متكاملة لرصد ومتابعة حالات البناء المخالف والتعامل معها فى المهد ، وإزالة التعديات واسترداد حقوق الدولة، وتحديث قاعدة البيانات وإعداد حصر للحالات بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لن تتهاون في تطبيق القانون والحفاظ على موارد الدولة وأملاكها.

  

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