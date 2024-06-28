فصائل فلسطينية: فجرنا آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية وأسقطنا جنود الاحتلال

اعلنت فصائل فلسطينية عن تفجير آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية، وأسقطوا جنود الاحتلال قتلى وجرحى شرق الشجاعية بمدينة غزة، اليوم الجمعة، وفقا لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال، بأن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بعد معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية.