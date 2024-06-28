بعد مناظرته أمام ترامب.. بايدن يتجاهل شكاوى الديمقراطيين

الجمعة 28/يونيو/2024 - 12:43 م

تجاهل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، شكاوى الديمقراطيين حول أدائه في أول مناظرة رئاسية مع الرئيس السابق دونالد ترامب.

أكد بايدن أنه لا ينوي إعادة التفكير في ترشيحه ورفض النظر في دعوات الانسحاب من السباق، معتبرًا أنه قد قام بأداء جيد. في حين أشار إلى أن مناظرة ترامب كانت صعبة بسبب تصريحاته الكاذبة.

أشار بايدن إلى أن، صوته الخشن كان نتيجة لمرض بسيط في الحلق، ووصل إلى فعالية انتخابية في ولاية نورث كارولاينا في وقت متأخر من الليل.

وبينما عبر الخبراء السياسيون عن قلقهم من أداء بايدن، فإن استطلاعًا أظهر أن معظم المشاهدين يرون تفوق ترامب في المناظرة، لكن لم تؤثر هذه النتائج بشكل كبير على اختيارهم للرئيس.