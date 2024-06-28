الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الملكية الخاصة

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرزاق أعمال جلساته العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك لمناقشة عدد من تقارير اللجان النوعية و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة.



كما يناقش مجلس الشيوخ طلب مناقشة عامة، لتحديد موعد المناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة، ؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.

كما تشهد الجلسة العامة للشيوخ مناقشة وإقرار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عايدة نصيف، بشأن دور الجامعات المصرية في جذب الطلاب الوافدين لتعزيز التعاون الدولي وأثره الإيجابي على علاقات مصر الخارجية.

وينظر أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الصحة والسكان عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب عاطف علم الدين بشأن افتتاح وتشغيل المستشفى الجامعي التابع لكلية الطب جامعة بورسعيد.

ويناقش تقارير لجنة الصحة والسكان عن اقتراحات برغبات وطلب المناقشة العامة مقدمة من: النائبة سامية أنسي، بشأن سرعة تلبية احتياجات مستشفى شبين الكوم التعليمي من المستلزمات الطبية والأجهزة اللازمة لها.