بورسعيد تستقبل الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80/ 90".. الليلة

يشهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، اليوم الجمعة في التاسعة مساء، الدراما الاستعراضية الغنائية "نوستالجيا 80 / 90"، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وتقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني.

العرض يقدم بالمجان ويهدف لاسترجاع ذكريات الماضي والتعريف بالتجارب الفنية المصرية الشهيرة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، التي ارتبطت بشكل كبير في أذهان الكثيرين، من خلال تقديم جرعة مكثفة من المشاهد والاسكتشات الفنية والفقرات الغنائية سواء للأعمال الدرامية، السينمائية، المسرحية، الأغاني، البرامج التليفزيونية، والمواد الإعلانية مع إعادة توزيعها بشكل جديد.

"نوستالجيا 80 / 90" إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بطولة فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أداء تمثيلي خالد محروس.

إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، إضاءة عز حلمي، مخرج مساعد محمد النبوي، مخرج منفذ أحمد شعراوي، تصميم الاستعراضات محمد أبو صالح، نصر الدين محمد، العربي محمد، ومحمد الرز، وتقدم بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

وقد لاقت الدراما الاستعراضية إقبالا ونجاحا جماهيريا كبيرا خلال احتفالات عيد الأضحى، ومن المقرر أن تقام مرة أخرى لمدة 5 ليال بمسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء بدءا من 2 يوليو المقبل، وتنطلق بعدها إلى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط بقصر ثقافة الأنفوشي بدءا من 18 يوليو، ومنها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بالمبادرة الصيفية "ثقافتنا في إجازتنا".