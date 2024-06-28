ضبط المتهمين بسرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان، حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة، وضبط مرتكبى الواقعة.



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو يظهر خلاله شخصان حال قيامهما بسرقة بارات نحاسية من داخل إحدى الكبائن الكهربائية بمنطقة القطامية بالقاهرة.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة من تحديد، وضبط مرتكبي الواقعة الظاهرين بمقطع الفيديو المشار إليه وهما: (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") والسيارة المستخدمة فى الواقعة.



بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، كما اعترفا بارتكابهما (4) وقائع سرقة بارات نحاسية من كبائن كهربائية بذات الأسلوب، وقيامهما بالتصرف فى المسروقات من خلال بيعها لـ( تاجرى خردة "عميلان سيئا النية" أحدهما له معلومات جنائية" - مقيمان بالقاهرة)، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعُثر بحوزتهما على (7) بارات نحاسية خاصة بالكبائن الكهربائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.