بالصور.. حاسبات الأقصر تقيم 15 مشروع تخرج للطلاب ضمن "قمة الابتكار الرقمي"

اختتمت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الأقصر، اليوم الجمعة، فعاليات قمة الابتكار الرقمي، والذي أقامتها تحت شعار "قمة الابتكار الرقمي .. نحو بيئة تكنولوجية مستدامة"، بالمسرح الروماني بمكتبة مصر العامة، بهدف تقييم 15 شركة ناشئة مميزة لمشاريع تخرج طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، والاحتفاء بمشاركة 25 شركة ناشئة من جامعتي طيبة التكنولوجية والأقصر في أوليمبياد الشركات الناشئة التي ينظمها صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ خلال العام الجاري.

حضر فعاليات قمة الابتكار الرقمي، كلٌ من الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، وعمداء كليات جامعة الأقصر، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من خبراء سوق العمل.

أبرز مشاريع التخرج

وشملت فعاليات قمة الابتكار الرقمي، افتتاح معرض المشاريع "نحو بيئة تكنولوجية مستدامة" والذي يستهدف تقديم حلول ومبادرات تكنولوجية للقضايا المجتمعية والبيئية وفق رؤية الدولة للتنمية المستدامة؛ حيث تنوعت مشاريع الطلاب في مختلف المجالات ومنها: منصة لمحو الأمية لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي حقق المركز الخامس في مجال التعليم بهاكاثون بنها على مستوى الجامعات المصرية، ومنصة الرعاية الصحية واللياقة البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة، بالاضافة إلي مشروع منصة الرعاية الصحية واللياقة البدنية لذوى الاحتياجات الخاصة.

وفي مجال البيئة والاستدامة؛ قدم الطلاب نظام ذكي لإدارة المخلفات وإعادة تدويرها، فضلًا عن تصميم منصة الزراعة المستدامة، ونظام توصية اجتماعى لأنشطة السياحة المستدامة، وكذلك منصة اعتماد المباني الخضراء الذكية، إلى جانب مشروع الشجرة الذكية لمعالجة آثار التغيرات البيئية، ومنصة التجارة الإلكترونية للمنتجات صديقة البيئة، كما صمم طلاب الكلية في مجال الصحة نظام ذكي لتصنيف أمراض الكبد، ونظام تطبيقى للمستشفيات معتمد على إنترنت الأشياء.

وفي مجال التحول الرقمي والمجالات الخدمية؛ صمم الطلاب نظام ذكى لإدارة الوثائق الجامعية، منصة إلكترونية لإدارة الخدمات الجامعية – البوابة الألكترونية، نظام ذكي لإدارة خدمات التطوير المهني والتوظيف، إلي جانب تطبيق إدارة التكافل الغذائي بين المؤسسات والأفراد، كما صمم الطلاب نظام أنترنت الأشياء الصناعى لمصانع السكر دعماً لمحور الصناعة والابتكار.

كما تضمنت الفعاليات، جلسة حوارية لرواد مجال التكنولوجيا والاستدامة، حول الابتكار الرقمي وريادة الأعمال، ودور مؤسسات الدولة والمبادرات المجتمعية في دعم النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال، بمشاركة لفيف من خبراء سوق العمل وقضايا التنمية المستدامة والمؤسسات الداعمة للنظام البيئي لريادة الأعمال، واختتمت الفعاليات بتكريم خريجي كلية الحاسبات والمعلومات، بمشاركة أولياء الأمور للاحتفال بمسيرتهم التعليمية وحياتهم الجامعية.

رئيس جامعة الأقصر يشيد بجهود الكلية

من جانبه، أشاد الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، بفعاليات الحدث؛ مؤكدًا على دور كلية الحاسبات والمعلومات في دعم جهود الدولة في مجال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي؛ بما يسهم بدوره في مساعدة الشركات الناشئة على النمو؛ لتصبح شركات رائدة.

فيما أكد الدكتور أسامة أبو النصر عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن الكلية تسعى لتنفيذ فعاليات تستهدف تعريف الطلاب بأحدث الفرص الرقمية للتوظيف، وريادة الأعمال؛ بهدف إنشاء حلقة وصل بين الطلاب ورواد الأعمال؛ للاستفادة من خبراتهم وربطها بالدراسة العملية؛ ولتأهيلهم لمواكبة التطورات الجديدة عالميًا.

فيما أوضح الدكتور عادل زين الدين، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، أن مشاركة الجامعة في هذه الفعالية تأتي إيمانًا منها بأهمية الابتكار وريادة الأعمال في دفع عجلة التنمية والتقدم، مثمناً جهود كلية الحاسبات والمعلومات في تنظيم هذه القمة الملهمة، التي تُساهم في تعزيز ثقافة الابتكار بين طلابنا وتُتيح لهم فرصة عرض مشاريعهم أمام نخبة من الخبراء والمستثمرين.

وخلال الفعالية، أشاد الدكتور محمد الفران مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، بمشاركة 25 شركة ناشئة من جامعتي طيبة التكنولوجية والأقصر في أوليمبياد الشركات الناشئة التي ينظمها الصندوق خلال العام الجاري، وهو ما يعكس حرص الجامعتين على تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين طلابهما، ودعمهم لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع.

كما أعلن الفران، عن الفعاليات القادمة لأوليمبياد الشركات الناشئة خلال مشاركته في جلسة حوارية حول الابتكار الرقمي وريادة الأعمال ودور مؤسسات الدولة والمبادرات المجتمعية في دعم النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال، وتقديم رؤى قيّمة حول كيفية مساعدة رواد الأعمال الشباب على تطوير مشاريعهم الناشئة.

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