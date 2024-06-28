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الجمعة 28 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بسبب اللهو.. دفن جثة طفل غرق بنهر النيل بالعياط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه غرقًا في مياه نهر النيل بالعياط، وذلك بعد مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقي المقدم أحمد عبدالفتاح الملطاوي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طفل في مياه النيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وبالفحص تبين غرق طفل 4 سنوات أثناء لهوه بالقرب من النيل وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

بسبب اللهو دفن جثة طفل غرق بنهر بالنيل