رفع 250 طن مخلفات صلبة بمركز سمالوط في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رؤساء المدن، اليوم الجمعة، بالنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة وقطاع تحسين البيئة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض، لتوحيد الجهود للمحافظة على المظهر الحضارى والجمالى للبلاد.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور سعيد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة سمالوط، استمرار أعمال الحملة المكبرة للنظافة ورفع القمامة والتربة، بمشاركة معدات وعمال الوحدة المحلية لقرية البيهو وحى جنوب المدينة.

وأضاف رئيس المركز، أنه تم رفع ما يقارب من 250 طن مخلفات صلبة قمامة، وشملت الأعمال رفع كفاءة الشوارع الداخلية والمداخل والمخارج، وعلي الطرق بالوحدة المحلية لقرية قلوصنا وحى شرق المدينة خلال فترتي العمل الصباحية المسائية، وفى حى غرب المدينة تمت متابعة أعمال تجميل ودهان البلدورات بامتداد الطريق الدائري، وذلك لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة لهم.

وأكد رئيس المركز المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

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